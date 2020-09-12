Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Председатель Черниговской ОГА подал в отставку

Суббота, 12 сентября 2020, 17:00

Председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко подал заявление об отставке.

Источник: Прокопенко в Facebook

Прямая речь: "Я подал заявление об отставке с должности председателя Черниговской ОГА.

Основная причина – это то, что я фактически лишен влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет. Председатель ОГА без своих депутатов в областном совете – это слабый председатель ОГА, который не сможет реализовывать стратегию развития региона. А без этого моя работа не имеет смысла".

"Любой конфликт вредит обеим сторонам, а в нашем случае – он может вредить президенту и нашей политической силе. Поэтому я не буду его углублять".

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский назначил Прокопенко главой Черниговской областной государственной администрации 1 ноября 2019 года.

Украинская правда
Темы: Черниговская областьотставка


powered by lun.ua
Главное сегодня

Киевские школы переходят на обучение в условиях "оранжевой" зоны

Дрон ОБСЕ зафиксировал у линии соприкосновения тяжелое вооружение оккупантов

видео, фотоСБУ поймала ФСБшника, который готовил диверсию и планировал убийства бойцов ВСУ

Если Ленина похоронят: в РФ объявили конкурс на новую концепцию мавзолея

Украина и РФ обнародовали принципиально разные итоги нормандской встречи советников

Коронавирус: рекордные 72 смерти и более 3 тысяч заражений

Все новости...
Черниговская область
Антирекорд новых случаев коронавируса зафиксировали на Черниговщине
Взрыв гранаты в военном общежитии Десны расследуют как убийство
В общежитии военного полигона "Десна" прогремел взрыв, есть погибший и раненые
Последние новости
16:50
"Желтые жилеты" вернулись с протестами на улицы Франции
16:42
Ермак: Красный Крест получит беспрепятственный доступ на территорию ОРДЛО
16:27
Колесникову перевели из СИЗО Минска в Жодино
16:08
Зеленский анонсировал еще одну встречу советников в нормандском формате
15:58
В аэропорту Одессы до конца 2020 года планируют открыть новую взлетно-посадочную полосу
15:56
Меркель: стремление к демократии в Беларуси растоптано ногами
15:29
Киевские школы переходят на обучение в условиях "оранжевой" зоны
15:05
Шмыгаль о дате подачи бюджета: 15 сентября, так как этого требует закон
14:26
Дрон ОБСЕ зафиксировал у линии соприкосновения тяжелое вооружение оккупантов
14:17
Рейтинговое агентство Fitch удалило "Укрзализныцю" из негативного кредитного списка
Все новости...