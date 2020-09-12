Председатель Черниговской ОГА подал в отставку
Суббота, 12 сентября 2020, 17:00
Председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко подал заявление об отставке.
Источник: Прокопенко в Facebook
Прямая речь: "Я подал заявление об отставке с должности председателя Черниговской ОГА.
Основная причина – это то, что я фактически лишен влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет. Председатель ОГА без своих депутатов в областном совете – это слабый председатель ОГА, который не сможет реализовывать стратегию развития региона. А без этого моя работа не имеет смысла".
"Любой конфликт вредит обеим сторонам, а в нашем случае – он может вредить президенту и нашей политической силе. Поэтому я не буду его углублять".
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский назначил Прокопенко главой Черниговской областной государственной администрации 1 ноября 2019 года.
Украинская правда