Жіночий марш у Мінську: 10 тисяч учасників, десятки затриманих

Понад 10 тисяч людей беруть участь у жіночому марші проти в.о. президента Білорусі Олександра Лукашенка в Мінську, затримано не менше 30 осіб.

Джерело: TUT.BY, білоруська служба Радіо Свобода

Деталі: Учасниці жіночого маршу утворили кілька колон в різних частинах Мінська, які пізніше об'єдналися в одну.

За оцінками TUT.BY, в акції бере участь більше 10 тисяч людей.

Масові і брутальні затримання відбулися на площі Свободи. ОМОН і невідомі в балаклавах і зеленому одязі заштовхували жінок в автозаки. Затримано десятки осіб.

На площі Перемоги також відбулися затримання.

За даними позбавленого реєстрації правозахисного центру "Весна", у суботу на жіночому марші була затримана щонайменше 31 особа.

Жінки рухалися по проспекту Незалежності, пройшли площу Якуба Коласа і пішли в бік Академії Наук.

Нове гасло цієї суботи - "Де наша Маша?". Дівчата повторюють його частіше за інших.

Як пише Радіо Свобода, більша частина колони зупинилася біля магазину "Океан". Люди почали розходитися, деякі спускалися до метро.

Біля "Океану" залишилися журналісти і кілька десятків людей.

Разом з тим, провладний телеграм-канал "Пул першого" повідомляє, що Олександр Лукашенко проводить нараду із силовиками в Палаці незалежності.