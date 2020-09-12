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Жіночий марш у Мінську: 10 тисяч учасників, десятки затриманих

Субота, 12 вересня 2020, 17:40
Жіночий марш у Мінську: 10 тисяч учасників, десятки затриманих
TUT.BY

Понад 10 тисяч людей беруть участь у жіночому марші проти в.о. президента Білорусі Олександра Лукашенка в Мінську, затримано не менше 30 осіб.

Джерело: TUT.BY, білоруська служба Радіо Свобода

Деталі: Учасниці жіночого маршу утворили кілька колон в різних частинах Мінська, які пізніше об'єдналися в одну.

За оцінками TUT.BY, в акції бере участь більше 10 тисяч людей.

Масові і брутальні затримання відбулися на площі Свободи. ОМОН і невідомі в балаклавах і зеленому одязі заштовхували жінок в автозаки. Затримано десятки осіб.

На площі Перемоги також відбулися затримання.

За даними позбавленого реєстрації правозахисного центру "Весна", у суботу на жіночому марші була затримана щонайменше 31 особа.

 

Жінки рухалися по проспекту Незалежності, пройшли площу Якуба Коласа і пішли в бік Академії Наук.

 
Радіо Свобода

Нове гасло цієї суботи - "Де наша Маша?". Дівчата повторюють його частіше за інших.

 
 
Радіо Свобода

Як пише Радіо Свобода, більша частина колони зупинилася біля магазину "Океан". Люди почали розходитися, деякі спускалися до метро.

Біля "Океану" залишилися журналісти і кілька десятків людей.

Разом з тим, провладний телеграм-канал "Пул першого" повідомляє, що Олександр Лукашенко проводить нараду із силовиками в Палаці незалежності.

Теми: Білорусьакції
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