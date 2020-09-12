Женский марш в Минске: 10 тысяч участников, десятки задержанных

Более 10 тысяч человек принимают участие в женском марше против и.о. президента Беларуси Александра Лукашенко в Минске, задержано не менее 30 человек.

Источник: TUT.BY, белорусская служба Радио Свобода

Детали: Участницы женского марша образовали несколько колонн в разных частях Минска, которые позже объединились в одну.

По оценкам TUT.BY, в акции принимает участие более 10 тысяч человек.

Массовые и брутальные задержания произошли на площади Свободы. ОМОН и неизвестные в балаклавах и зеленой одежде заталкивали женщин в автозаки. Задержаны десятки человек.

На площади Победы также произошли задержания.

По данным лишенного регистрации правозащитного центра "Весна", в субботу на женском марше были задержаны по меньшей мере 31 человек.

Женщины двигались по проспекту Независимости, прошли площадь Якуба Коласа и пошли в сторону Академии Наук.

Радио Свобода

Новый лозунг этой субботы — "Где наша Маша?". Девушки повторяют его чаще остальных.

Радио Свобода

Как пишет Радио Свобода, большая часть колонны остановилась возле магазина "Океан". Люди начали расходиться, некоторые спускались к метро.

У "Океана" остались журналисты и несколько десятков человек.

В то же время, провластный телеграм-канал "Пул первого" сообщает, что Александр Лукашенко проводит совещание с силовиками во Дворце независимости.