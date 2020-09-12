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"Доступні кредити 5-7-9%" розширять на фермерів – Зеленський

Субота, 12 вересня 2020, 18:11
Доступні кредити 5-7-9% розширять на фермерів – Зеленський
пресслужба президента

Президент Володимир Зеленський повідомив, що програму "Доступні кредити 5-7-9%" планується розширити на фермерів, постраждалих від посухи.

Джерело: Зеленський на Одещині, повідомляє пресслужба президента

Деталі: За його словами, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства отримало завдання щодо підготовки програми підтримки фермерів, які постраждали від посухи. Зокрема, передбачається розширення програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Пряма мова: "Я говорив з фермерами. Поставили завдання. Крім програми "5-7-9%", буде виділено частину в цій програмі для фермерів. Перш за все для тих, які постраждали від посухи в Україні".

Деталі: Президент наголосив, що за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" видано позик на суму 6 млрд грн.

Крім того, профільні міністерства мають розробити програми зрошування.

Зеленський зазначив, що уряд має вирішити питання страхування врожаю.

Теми: Зеленськийкредитсільське господарство
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