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"Доступные кредиты 5-7-9%" расширят на фермеров – Зеленский

Суббота, 12 сентября 2020, 18:11
пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский сообщил, что программу "Доступные кредиты 5-7-9%" планируется расширить на фермеров, пострадавших от засухи.

Источник: Зеленский в Одесской области, сообщает пресс-служба президента

Детали: По его словам, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства получило задание по подготовке программы поддержки фермеров, пострадавших от засухи. В частности, предусматривается расширение программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Прямая речь: "Я говорил с фермерами. Поставили задачу. Кроме программы "5-7-9%", будет выделена часть в этой программе для фермеров. Прежде всего для тех, пострадавших от засухи в Украине".

Детали: Президент подчеркнул, что по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" выдано займов на сумму 6 млрд грн.

Кроме того, профильные министерства должны разработать программы орошения.

Зеленский отметил, что правительство должно решить вопросы страхования урожая.

Темы: Зеленскийкредитсельское хозяйство


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