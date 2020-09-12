Зеленський про вибори: Україна дає можливості, і я цьому приклад

Президент Володимир Зеленський вважає, що на виборах люди часто голосують за щось знайоме і звичне, і тому можуть пропустити щось нове і цікаве, і не дають можливості таким людям себе проявити.

Джерело: Зеленський на брифінгу в суботу в Одесі, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Зараз майже у всіх обласних містах у мерів рейтинги високі. Люди люблять щось знайоме. Це коли ми приходимо до телевізора, сідаємо на диван, і клацаємо. Хочемо щось дуже знайоме, а іноді там ми пролистуємо щось унікальне, і не даємо можливості комусь себе проявити.

Тому я вважаю, що судити потрібно не по тому, як ти там когось знаєш, а судити по порядності, чесності, і давати можливість. Тому що Україна унікальна країна, яка дає можливості, і я цьому приклад".

Деталі: Зеленський також вважає, що мером Одеси має бути людина, яка є символом чесності, порядності і культурного лідерства, і яка оточує себе гідними професійними людьми.

Президент зазначив, що про кандидата на посаду мера Одеси від "Слуги народу" Олега Філімонова пишуть у газетах, що він "якийсь КВН-щик", і це звучить дуже прикро.

Пряма мова: "Тому що той, хто "служив" у КВК, знає, що це дуже складно. І представляв Одесу, між іншим, на рівні всіх країн СНД, і були чемпіонами. І тоді не говорили, "якийсь там КВНщик", а що це "наш символ і гордість Одеси, це обличчя". Крім того, він професор і бізнесмен".

"Я сьогодні побачив, хто в його оточенні, і знаю його, і його команду. Там є і бізнесмени, і спортсмени, і культурні діячі. Я впевнений, що ці люди не дадуть скривдити ваше прекрасне місто".