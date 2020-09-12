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Зеленский о выборах: Украина дает возможности, и я этому пример

Суббота, 12 сентября 2020, 19:28
Фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский считает, что на выборах люди часто голосуют за что-то знакомое и привычное, и поэтому могут пропустить что-то новое и интересное, и не дают возможности таким людям себя проявить.

Источник: Зеленский на брифинге в субботу в Одессе, сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Сейчас почти во всех областных городах у мэров рейтинги высочайшие. Люди любят что-то знакомое. Это когда мы приходим к телевизору, садимся на диван, и клацаем. Хотим что-то очень знакомое, а иногда там мы пролистываем что-то уникальное, и не даем возможности кому-то себя проявить.

Поэтому я считаю, что судить нужно не потому, как ты там кого-то знаешь, а судить по порядочности, честности, и давать возможность. Потому что Украина уникальная страна, которая дает возможности, и я этому пример".

Детали: Зеленский также считает, что мэром Одессы должен быть человек, являющийся символом честности, порядочности и культурного лидерства, и который окружает себя достойными профессиональными людьми.

Президент указал, что о кандидате на пост мэра Одессы от "Слуги народа" Олеге Филимонове пишут в газетах, что он "какой-то КВНщик", и это звучит очень обидно.

Прямая речь: "Потому что тот, кто "служил" в КВН, знает, что это очень сложно. И представлял Одессу, между прочим, на уровне всех стран СНГ, и были чемпионами. И тогда не говорили, "какой-то там КВНщик", а что это "наш символ и гордость Одессы, это лицо". Кроме того, он профессор и бизнесмен".

"Я сегодня увидел, кто в его окружении, и знаю его, и его команду. Там есть и бизнесмены, и спортсмены, и культурные деятели. Я уверен, что эти люди не дадут в обиду ваш прекрасный город".

Темы: Зеленскийвиборы


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