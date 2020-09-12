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Прем’єр Британії закликав схвалити проєкт закону, що порушує угоду з ЄС

Субота, 12 вересня 2020, 20:09
Прем’єр Британії закликав схвалити проєкт закону, що порушує угоду з ЄС

Прем’єрміністр Великої Британії Борис Джонсон закликав депутатів-консерваторів схвалити пов'язане з Brexit законодавство, яке, як визнав його уряд, порушує міжнародне право.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Звертаючись до близько 250 депутатів у п’ятницю ввечері, прем'єр-міністр Британії заявив, що суперечливий законопроєкт про внутрішній ринок необхідний для того, щоб уникнути "економічного бар'єру вниз по Ірландському морю".

Він додав, що певні пункти в проєкті "є абсолютно необхідними для захисту цілісності нашої країни".

"Чого ми не можемо мати, так це загрози появи кордону по Ірландському морю і загрози розпаду Сполученого Королівства", - заявив Борис Джонсон.

Джонсон закликав депутатів уважно поглянути на законопроєкт, попросивши їх не повертатися до "жалюгідних, сварливих днів минулої осені".

Британський міністр кабінету міністрів Майкл Гоув окремо заявив, що ЄС "не дотримався своєї частини угоди", і наполягав на тому, що уряд "діяв у рамках верховенства права.

Законопроєкт скасовує частину угоди про вихід з ЄС та викликав лють у Брюсселі. Євросоюз пригрозив судовим позовом Британію, бо вважає законодавство порушенням міжнародного договору.

На додачу лідери Європейського парламенту заявили, що вони "ні за яких обставин не ратифікують" будь-яку торговельну угоду, досягнуту з Лондоном, якщо "влада Великої Британії порушуватиме або пригрозить порушити" угоду про вихід.

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