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Премьер Британии призвал принять закон, который нарушает соглашение с ЕС

Суббота, 12 сентября 2020, 20:09

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал депутатов-консерваторов одобрить связанное с Brexit законодательство, которое, как признало его правительство, нарушает международное право.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Обращаясь к около 250 депутатам в пятницу вечером, премьер-министр Великобритании заявил, что противоречивый законопроект о внутреннем рынке необходим для того, чтобы избежать "экономического барьера вниз по Ирландском морю".

Он добавил, что определенные пункты в проект "абсолютно необходимы для защиты целостности нашей страны".

"Чего мы не можем иметь, так это угрозы появления границы по Ирландском морю и угрозы распада Соединенного Королевства", - заявил Борис Джонсон.

Джонсон призвал депутатов внимательно посмотреть на законопроект, попросив их не возвращаться к "жалких, сварливых дней прошлой осенью".

Британский министр кабинета министров Майкл Гоув отдельно заявил, что ЕС "не придерживался своей части соглашения", и настаивал на том, что правительство "действовало в рамках верховенства права.

Законопроект отменяет часть соглашения о выходе из ЕС и вызвал ярость в Брюсселе. Евросоюз пригрозил судебным иском против Британии, так как считает законодательство нарушением международного договора.

В дополнение лидеры Европейского парламента заявили, что они "ни при каких обстоятельствах не ратифицируют" любое торговое соглашение, достигнутое с Лондоном, если "власти Великобритании нарушат или пригрозят нарушить" соглашение о выходе.



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