Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Поліція знайшла поле із канабісом на Запоріжжі

Неділя, 13 вересня 2020, 05:31

Поблизу Мелітополя поліція викрила групу осіб, які вирощували канабіс на полі із соняшниками. 

Джерело: Нацполіція

Дослівно: "Під час проведення профілактичних заходів з протидії незаконному обігу наркотиків оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області Нацполіції викрили групу осіб, які організували вирощування канабісу".

Деталі: Займались справою мешканці Мелітополя. Одному із них на праві оренди належить земельна ділянка. 

 

Затримали "аграріїв" 11 вересня саме під час обробки кущів. Правоохоронці нарахували 1910 кущів заввишки два метри. Їх вартість оцінюють у 10 мільйонів грн. 

"Слідчим управлінням обласної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритого за ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Проводяться заходи для встановлення осіб, які також можуть бути причетні до протиправної діяльності", – підсумували у поліції.

Українська правда
Теми: поліціяЗапорізька область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

КС або ВР мають прописати механізм щодо Ситника – генпрокурор

Венедіктова про операцію щодо "вагнерівців": Відкрито не одне провадження

Лукашенко сказав відвести війська від західного кордону: недешево обходиться

Зеленський пообіцяв назвати партію-бенефіціара танкера Delfi після виборів

фото, відеоЖіночий марш у Мінську: 10 тисяч учасників, десятки затриманих

Голова Чернігівської ОДА подав у відставку

Усі новини...
поліція
Напад на журналістів на Київщині: зловмисника встановили й вручили підозру
Прослушка у Ткача: до будинку, де мешкає журналіст, проникли. Поліція нікого не знайшла
Заклад в Умані відмовився обслуговувати хасидів: поліція відкрила справу
Останні новини
05:31
ФотоПоліція знайшла поле із канабісом на Запоріжжі
04:06
Пандемія: третину нових випадків виявили в Індії
02:45
Під час жіночих акції у Білорусі затримали майже 70 осіб
01:59
Коронавірус на Рівненщині: хворіють більше 2,5 тисяч осіб
01:04
Компанія із США допомагала заблокувати інтернет в Білорусі – ЗМІ 
00:20
З початку пандемії на коронавірус захворіли більше 12 тисяч буковинців
00:19
Венедіктова вважає, що Порошенко піариться на провадженнях проти нього
23:53
КС або ВР мають прописати механізм щодо Ситника – генпрокурор
23:26
Венедіктова про операцію щодо "вагнерівців": Відкрито не одне провадження
22:53
Генпрокурор розповіла про слідство щодо плівок Деркача
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!