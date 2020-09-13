Поліція знайшла поле із канабісом на Запоріжжі

Поблизу Мелітополя поліція викрила групу осіб, які вирощували канабіс на полі із соняшниками.

Джерело: Нацполіція

Дослівно: "Під час проведення профілактичних заходів з протидії незаконному обігу наркотиків оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області Нацполіції викрили групу осіб, які організували вирощування канабісу".

Деталі: Займались справою мешканці Мелітополя. Одному із них на праві оренди належить земельна ділянка.

Затримали "аграріїв" 11 вересня саме під час обробки кущів. Правоохоронці нарахували 1910 кущів заввишки два метри. Їх вартість оцінюють у 10 мільйонів грн.

"Слідчим управлінням обласної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритого за ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Проводяться заходи для встановлення осіб, які також можуть бути причетні до протиправної діяльності", – підсумували у поліції.