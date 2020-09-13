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Полиция нашла поле с каннабисом на Запорожье

Воскресенье, 13 сентября 2020, 05:31
Полиция нашла поле с каннабисом на Запорожье

Вблизи Мелитополя полиция разоблачила группу лиц, которые выращивали каннабис на поле с подсолнухами.

Источник: Нацполиция

Дословно: "Во время проведения профилактических мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков оперативники управления стратегических расследований в Запорожской области Нацполиции разоблачили группу лиц, организовавших выращивание каннабиса".

Детали: Занимались делом жители Мелитополя. Одному из них на праве аренды принадлежит земельный участок.

 

Задержали "аграриев" 11 сентября именно во время обработки кустов. Правоохранители насчитали 1910 кустов высотой два метра. Их стоимость оценивается в 10 миллионов грн.

"Следственным управлением областной полиции осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, открытого по ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Проводятся мероприятия по установлению лиц, которые также могут быть причастны к противоправной деятельности ", – подытожили в полиции.

Украинская правда

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Темы: полицияЗапорожская область
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