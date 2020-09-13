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Силовики затримали більше 250 "жовтих жилетів" у Парижі

Неділя, 13 вересня 2020, 06:48
Силовики затримали більше 250 жовтих жилетів у Парижі

Поліція затримала 256 учасників акції протесту "жовтих жилетів" у Парижі. 

Джерело: DW

Деталі: Зазначається, що на акцію зібралося близько тисячі осіб. У ході протесту між протестувальниками та силовиками виникли сутички. Повідомляється про підпали сміттєвих баків та пошкодження мінімум одного авто. 

Окрім того, поліція забрала у мітингарів молотки, рейки, ножі та лук для стрільби. 

Також у Тулузі місцева влада не дозволила "жовтим жилетам" провести таку ж акцію. Причиною відмови стало поширення пандемії. 

Що передувало: У суботу, 12 вересня, в Парижі та інших містах Франції поновилися перервані на час літніх відпусток акції протесту "жовтих жилетів".

Українська правда
Теми: Франціямітинги
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