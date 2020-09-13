Силовики затримали більше 250 "жовтих жилетів" у Парижі

Поліція затримала 256 учасників акції протесту "жовтих жилетів" у Парижі.

Джерело: DW

Деталі: Зазначається, що на акцію зібралося близько тисячі осіб. У ході протесту між протестувальниками та силовиками виникли сутички. Повідомляється про підпали сміттєвих баків та пошкодження мінімум одного авто.

Окрім того, поліція забрала у мітингарів молотки, рейки, ножі та лук для стрільби.

Також у Тулузі місцева влада не дозволила "жовтим жилетам" провести таку ж акцію. Причиною відмови стало поширення пандемії.

Що передувало: У суботу, 12 вересня, в Парижі та інших містах Франції поновилися перервані на час літніх відпусток акції протесту "жовтих жилетів".