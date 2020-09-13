Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Силовики задержали более 250 "желтых жилетов" в Париже

Воскресенье, 13 сентября 2020, 06:48

Полиция задержала 256 участников акции протеста "желтых жилетов" в Париже.

Источник: DW

Детали: Отмечается, что на акцию собралось около тысячи человек. В ходе протеста между протестующими и силовиками произошли столкновения. Сообщается о поджогах мусорных баков и повреждения минимум одного авто.

Кроме того, полиция забрала у митингующих молотки, рейки, ножи и лук для стрельбы.

Также в Тулузе местные власти не разрешила "желтым жилетам" провести такую ​​же акцию. Причиной отказа стало распространение пандемии.

Что предшествовало: В субботу, 12 сентября, в Париже и других городах Франции возобновились прерванные на время летних отпусков акции протеста "желтых жилетов".

Украинская правда
Темы: Франциямитинги


powered by lun.ua
Главное сегодня

КС или ВР должны прописать механизм по Сытнику – генпрокурор

Венедиктова об операции по "вагнеровцам": Открыто не одно производство

Лукашенко сказал отвести войска от западной границы: недешево обходится

Зеленский пообещал назвать партию-бенефициара танкера Delfi после выборов

фото, видеоЖенский марш в Минске: 10 тысяч участников, десятки задержанных

Председатель Черниговской ОГА подал в отставку

Все новости...
Франция
Во Франции за сутки обнаружили рекордные почти 10 тысяч случаев коронавируса
Макрон анонсировал усиление карантина из-за роста количества заражений
Макрон и Джонсон требуют в РФ срочно объяснить, как отравили Навального
Последние новости
08:00
Главные новости субботы и ночи: результаты "нормандского формата", отставка председателя Черниговской ОГА
06:48
Силовики задержали более 250 "желтых жилетов" в Париже
05:31
ФотоПолиция нашла поле с каннабисом на Запорожье
04:06
Пандемия: треть новых случаев обнаружили в Индии
02:45
Во время женских акций в Беларуси задержали почти 70 человек
01:59
Коронавирус на Ривненщине: болеют больше 2,5 тысяч человек
01:04
Компания из США помогала заблокировать интернет в Беларуси – СМИ
00:20
С начала пандемии на коронавирус заболели более 12 тысяч буковинцев
00:19
Венедиктова считает, что Порошенко пиарится на производствах против него
23:53
КС или ВР должны прописать механизм по Сытнику – генпрокурор
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!