Силовики задержали более 250 "желтых жилетов" в Париже

Полиция задержала 256 участников акции протеста "желтых жилетов" в Париже.

Источник: DW

Детали: Отмечается, что на акцию собралось около тысячи человек. В ходе протеста между протестующими и силовиками произошли столкновения. Сообщается о поджогах мусорных баков и повреждения минимум одного авто.

Кроме того, полиция забрала у митингующих молотки, рейки, ножи и лук для стрельбы.

Также в Тулузе местные власти не разрешила "желтым жилетам" провести такую ​​же акцию. Причиной отказа стало распространение пандемии.

Что предшествовало: В субботу, 12 сентября, в Париже и других городах Франции возобновились прерванные на время летних отпусков акции протеста "желтых жилетов".