Силовики задержали более 250 "желтых жилетов" в Париже
Воскресенье, 13 сентября 2020, 06:48
Полиция задержала 256 участников акции протеста "желтых жилетов" в Париже.
Источник: DW
Детали: Отмечается, что на акцию собралось около тысячи человек. В ходе протеста между протестующими и силовиками произошли столкновения. Сообщается о поджогах мусорных баков и повреждения минимум одного авто.
Кроме того, полиция забрала у митингующих молотки, рейки, ножи и лук для стрельбы.
Также в Тулузе местные власти не разрешила "желтым жилетам" провести такую же акцию. Причиной отказа стало распространение пандемии.
Что предшествовало: В субботу, 12 сентября, в Париже и других городах Франции возобновились прерванные на время летних отпусков акции протеста "желтых жилетов".
Украинская правда