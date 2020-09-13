В Україну прийшло бабине літо, погода буде сухою й спекотною

Найближчими днями в Україні опади малоймовірні, повітря вдень прогріється до 25-30°.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: У неділю, 13 вересня, в Україні малохмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у Приазов'ї північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 23-28°; у південній частині та на Закарпатті вночі 10-15°, вдень 26-31°.

Синоптики також попереджають, що 13-14 вересня у південній частині, східних, центральних, більшості районів північних, Рівненської та Тернопільської областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столичному регіоні 13 вересня малохмарно, без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 9-11°, вдень 25-27°; по області вночі 6-11°, вдень 23-28°.

У понеділок та вівторок 14 і 15 вересня в Україні також буде малохмарно й без опадів, вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с, у Приазов'ї до 12 м/с, в західних областях змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі у східних областях 6-11°, на решті території 9-14°, на узбережжі морів 15-19°; вдень 22-27° (на північному сході близько 20°), у південній частині та на Закарпатті 25-30°.

14-15 вересня у столиці також буде сухо й сонячно. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 22-27°.