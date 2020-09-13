Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україну прийшло бабине літо, погода буде сухою й спекотною

Неділя, 13 вересня 2020, 09:34
В Україну прийшло бабине літо, погода буде сухою й спекотною

Найближчими днями в Україні опади малоймовірні, повітря вдень прогріється до 25-30°.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: У неділю, 13 вересня, в Україні малохмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у Приазов'ї північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 23-28°; у південній частині та на Закарпатті вночі 10-15°, вдень 26-31°.

Синоптики також попереджають, що 13-14 вересня у південній частині, східних, центральних, більшості районів північних, Рівненської та Тернопільської областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столичному регіоні 13 вересня малохмарно, без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 9-11°, вдень 25-27°; по області вночі 6-11°, вдень 23-28°.

У понеділок та вівторок 14 і 15 вересня в Україні також буде малохмарно й без опадів, вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с, у Приазов'ї до 12 м/с, в західних областях змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі у східних областях 6-11°, на решті території 9-14°, на узбережжі морів 15-19°; вдень 22-27° (на північному сході близько 20°), у південній частині та на Закарпатті 25-30°.

14-15 вересня у столиці також буде сухо й сонячно. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 22-27°.

"Українська правда" в Threads

Теми: погодаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
погода
На Говерлі блискавка вбила чоловіка й дівчинку
Надпотужний шторм у Нідерландах: скасовані сотні авіарейсів, паралізований рух транспорту
Німеччина розпочне кампанію, аби запобігти смертям через теплові удари
Останні новини
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
Усі новини...
Реклама: