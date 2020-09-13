В Украину пришло бабье лето, погода будет сухой и жаркой

В ближайшие дни в Украине осадки маловероятны, воздух днем прогреется до 25-30°.

Источник: Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: В воскресенье, 13 сентября, в Украине малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в Приазовье северо-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью 6-11°, днем 23-28°; в южной части и на Закарпатье ночью 10-15°, днем 26-31°.

Синоптики также предупреждают, что 13-14 сентября в южной части, восточных, центральных, большинстве северных районов Ровенской и Тернопольской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столичном регионе 13 сентября малооблачно, без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 9-11°, днем 25-27°; по области ночью 6-11°, днем 23-28°.

В понедельник и вторник 14 и 15 сентября в Украине также будет малооблачно и без осадков, ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с, в Приазовье до 12 м/с, в западных областях переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью в восточных областях 6-11°, на остальной территории 9-14°, на побережье морей 15-19°; днем 22-27° (на северо-востоке около 20°), в южной части и на Закарпатье 25-30°.

14-15 сентября в столице также будет сухо и солнечно. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 22-27°.