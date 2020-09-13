ЄС привітав намір встановлення дипломатичних відносин між Бахрейном та Ізраїлем.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля.

"ЄС вітає анонсоване встановлення дипломатичних відносин між Королівством Бахрейн та Ізраїлем, вслід за схожим рішенням, прийнятим Ізраїлем та Об’єднаними Арабськими Еміратами минулого місяця", - заявляє він.

Глава дипломатії ЄС нагадав про тривалу позицію Євросоюзу про те, що комплексне врегулювання арабсько-ізраїльського конфлікту потребує інклюзивного регіонального підходу та взаємодії з обома сторонами.

"ЄС зберігає свою прихильність ідеї життєздатного рішення, досягнутого шляхом переговорів та побудованого на міжнародно узгоджених засадах. ЄС залишається готовим підтримати зусилля ізраїльтян та палестинців у спробі відновити змістовні перемовини щодо питань статусу з метою досягти справедливого й тривалого миру", - зазначає Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель також наголошує на ролі США у цьому питанні та висловлює сподівання, що останні події сприятимуть миру й стабільності на Близькому Сході.

Нагадаємо, 11 серпня президент США Дональд Трамп оголосив, що Бахрейн приєднався до Об'єднаних Арабських Еміратів і досягнув угоди про нормалізацію відносин з Ізраїлем.

До оголошення про угоду з ОАЕ в серпні Ізраїль не мав дипломатичних відносин з країнами Перської затоки.

Бахрейн став четвертою арабською країною на Близькому Сході, яка визнала Ізраїль з моменту його заснування в 1948 році.

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