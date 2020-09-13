Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ЄС привітав намір встановлення дипломатичних відносин між Бахрейном та Ізраїлем

Неділя, 13 вересня 2020, 10:33

ЄС привітав намір встановлення дипломатичних відносин між Бахрейном та Ізраїлем.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля.

"ЄС вітає анонсоване встановлення дипломатичних відносин між Королівством Бахрейн та Ізраїлем, вслід за схожим рішенням, прийнятим Ізраїлем та Об’єднаними Арабськими Еміратами минулого місяця", - заявляє він.

Глава дипломатії ЄС нагадав про тривалу позицію Євросоюзу про те, що комплексне врегулювання арабсько-ізраїльського конфлікту потребує інклюзивного регіонального підходу та взаємодії з обома сторонами.

"ЄС зберігає свою прихильність ідеї життєздатного рішення, досягнутого шляхом переговорів та побудованого на міжнародно узгоджених засадах. ЄС залишається готовим підтримати зусилля ізраїльтян та палестинців у спробі відновити змістовні перемовини щодо питань статусу з метою досягти справедливого й тривалого миру", - зазначає Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель також наголошує на ролі США у цьому питанні та висловлює сподівання, що останні події сприятимуть миру й стабільності на Близькому Сході.

Нагадаємо, 11 серпня президент США Дональд Трамп оголосив, що Бахрейн приєднався до Об'єднаних Арабських Еміратів і досягнув угоди про нормалізацію відносин з Ізраїлем.

До оголошення про угоду з ОАЕ в серпні Ізраїль не мав дипломатичних відносин з країнами Перської затоки.

Бахрейн став четвертою арабською країною на Близькому Сході, яка визнала Ізраїль з моменту його заснування в 1948 році.

Читайте детальніше: Історична перемога Трампа: як США вдалося помирити Ізраїль та Емірати.

Теми: Ізраїльдипломатичні відносиниЄС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні майже 3 тисячі нових випадків коронавірусу, 53 хворих померли

Відео, оновленоБіля Києва прорвало газопровід, який постачає газ до Європи

Хабар для Юрченка: нардеп хоче залишити ряди "слуг", щоб не кидати на них тінь

Новини 14 вересня: Богдан в ДБР, зустріч Лукашенка з Путіним

фотоСотні хасидів намагаються потрапити в Україну з Білорусі. На кордон прибув голова ДПСУ

фотоТри американські бомбардувальники ввійшли у повітряний простір України

Усі новини...
Ізраїль
Від дому на 500 метрів: Ізраїль вводить жорсткий карантин
Україна не розглядає перенесення посольства в Ізраїлі до Єрусалима – Зеленський
Святкування Рош га-Шана: Ізраїль направить до України своїх поліцейських
Останні новини
10:33
Місцеві вибори: у кандидатів є 10 днів на висування
10:31
Укрзалізниця відновила роботу онлайн-сервісу з продажу квитків
10:28
У МОН пояснили, хто відповідальний за дистанційне навчання першачків
10:20
Кількість росіян, які вважають Росію великою державою, зменшилася на 12%
10:19
Зеленський попросить владу Австрії про площу України у Відні
10:05
У МОЗ готові підтримати зміни в роботі шкіл та дитячих садків
09:42
20 років без Гонгадзе: у Києві покажуть фільм і встановлять меморіальну дошку
09:38
Зеленський не образився на ексочільницю МЗС Австрії за весільний танок із Путіним
09:09
В Україні майже 3 тисячі нових випадків коронавірусу, 53 хворих померли
08:59
відеоХасиди не полишають спроб потрапити в Україну з Білорусі – ДПСУ
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!