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ЕС приветствовал намерение Бахрейна и Израиля установить дипломатические отношения

Воскресенье, 13 сентября 2020, 10:33

ЕС приветствовал намерение Бахрейна и Израиля установить дипломатические отношения.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"ЕС приветствует анонсированное установления дипломатических отношений между Королевством Бахрейн и Израилем, вслед за похожим решением, принятым Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами в прошлом месяце", - заявляет он.

Глава дипломатии ЕС напомнил о длительной позиции Евросоюза о том, что комплексное урегулирование арабо-израильского конфликта требует инклюзивного регионального подхода и взаимодействия с обеими сторонами.

"ЕС сохраняет свою приверженность идее жизнеспособного решения, достигнутого путем переговоров и построенного на международно согласованных принципах. ЕС остается готовым поддержать усилия израильтян и палестинцев в попытке восстановить содержательные переговоры по вопросам статуса с целью достичь справедливого и устойчивого мира", - отмечает Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель также отмечает роль США в этом вопросе и выражает надежду, что последние события будут способствовать миру и стабильности на Ближнем Востоке.

Напомним, 11 августа президент США Дональд Трамп объявил, что Бахрейн присоединился к Объединенным Арабским Эмиратам и достиг соглашения о нормализации отношений с Израилем.

До объявления о соглашении с ОАЭ в августе Израиль не имел дипломатических отношений со странами Персидского залива.

Бахрейн стал четвертой арабской страной на Ближнем Востоке, которая признала Израиль с момента его основания в 1948 году.

Читайте подробнее о соглашении: Историческая победа Трампа: как США удалось помирить Израиль и Эмираты.

Темы: Израильдипломатические отношенияЕС
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