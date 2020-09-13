Протести у Білорусі: футболісти засудили насильницькі дії влади
Близько сотні білоруських футболістів вищої та першої ліг, зарубіжних чемпіонатів, молодіжної та національної збірних виступили із засудженням насильства в країні, яке чинять силовики.
Джерело: звернення футболістів у YouTube, Радыё Свабода
Деталі: 12 вересня в YouTube спортсмени опублікували звернення, в якому закликали білоруську владу припинити знущання над власним народом.
Пряма мова: "Ми записали це відео, тому що не можемо мовчати. Мовчати, коли б'ють наших людей, друзів, колег. Ми, футболісти з різних команд, але однієї країни, керуємося тільки совістю і нетерпимістю до всього, що відбувається навколо.
Висловлюємо співчуття рідним убитих і слова підтримки всім постраждалим, усім, хто був принижений, покалічений. І закликаємо: припиніть насильство! Ми, як і весь наш народ, маємо права і свободи, закріплені в Конституції.
Ніхто не повинен піддаватися тортурам, жорстокому, нелюдському, або образливому поводженню. Немає іншої привілеї, крім однієї - права людини! Ми за правду, справедливість і свободу!".
Важливо: до 12 вересня футболісти, білоруські хокеїсти та представники деяких інших ігрових видів спорту не висловлювалися щодо ситуації в країні. Їхніх прізвищ немає під відкритим листом півтисячі спортсменів з політичними вимогами до влади. Винятком є мінські "Крумкачи", чиїх гравців затримали, побили і хотіли судити за участь у "нападі" на службовий автомобіль міліції, на якому були відсутні розпізнавальні знаки.
Передісторія:
- З 9 серпня у Білорусі тривають протести. Причиною їх стала "перемога" Олександра Лукашенка у виборах президента. Щоб проявити свою незгоду із результати голосування люди також почали страйки на робочих місцях.
- Водночас, силовики відрізняються особливою жорстокістю щодо протестувальників: використовують гумові кулі, водомети, сльозогінний газ, затримують журналістів, б’ють та знущаються як над учасниками акцій, так і над тими, хто ніяк до них не причетний.
- Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, згідно з якими Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Майже всіх членів ради затримали, видворили із країни або ж змусили виїхати із Білорусі.