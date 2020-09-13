Протесты в Беларуси: футболисты осудили насильственные действия власти

Около сотни белорусских футболистов высшей и первой лиг, зарубежных чемпионатов, молодежной и национальной сборных выступили с осуждением насилия в стране, которое совершают силовики.

Источник: обращение футболистов в YouTube, Радыё Свабода

Детали: 12 сентября в YouTube спортсмены опубликовали обращение, в котором призвали белорусские власти прекратить издевательства над собственным народом.

Прямая речь: "Мы записали это видео, потому что не можем молчать. Молчать, когда бьют наших людей, друзей, коллег. Мы, футболисты из разных команд, но из одной страны, руководствуемся только совестью и нетерпимостью ко всему, что происходит вокруг.

Выражаем соболезнования родным убитых и слова поддержки всем пострадавшим, всем, кто был унижен, покалечен. И призываем: прекратите насилие! Мы, как и весь наш народ, имеем права и свободы, закрепленные в Конституции.

Никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному, или оскорбительному обращению. Нет другой привилегии, кроме одной - права человека! Мы за правду, справедливость и свободу!".

Важно: до 12 сентября футболисты, белорусские хоккеисты и представители некоторых других игровых видов спорта не высказывались относительно ситуации в стране. Их фамилий нет под открытым письмом полтысячи спортсменов с политическими требованиями к власти. Исключением являются минские "Крумкачи", чьих игроков задержали, избили и хотели судить за участие в "нападении" на служебный автомобиль милиции, на котором отсутствовали опознавательные знаки.

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