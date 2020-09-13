Міноборони РФ повідомило про проведення у Білорусі військових навчань
Спільні тактичні навчання російських та білоруських військових "Слов'янське братство" пройдуть з 14 по 25 вересня на полігоні "Брестський" у Білорусі.
Джерело: Інтерфакс з посиланням на Міноборони РФ
Деталі: навчання пройдуть на тлі політичної кризи у Білорусі. Міноборони РФ назвало навчання контртерористичними.
У російському військовому відомстві заявили, що рішення про проведення зазначених навчань було прийнято ще у жовтні 2019 року "відповідно до плану міжнародної діяльності на 2020 рік".
Міноборони РФ зазначає, що в навчаннях будуть задіяні близько 300 російських військовослужбовців і близько 70 одиниць бойової та спеціальної техніки. При цьому в ході маневрів десантники двох країн відпрацюють взаємодію і злагодженість при виконанні тактичних завдань.
Російські військові будуть доставлені на місце проведення маневрів залізничним транспортом.
Довідка: "Слов'янське братство" - спільні навчання ВДВ Росії, Сил спеціальних операцій Білорусі та Сил спеціального призначення Сербії. У 2019 році маневри проходили у Сербії.
Нагадаємо: На початку вересня Сербія відмовилася від спільних з Росією військових навчань у 2020 році.
Уряд Сербії 9 вересня оголосив про замороження на півроку всіх військових навчань з іншими країнами. Белград пояснив це рішення тиском Євросоюзу як у зв'язку з наміром провести спільні маневри з Росією і Білоруссю, так і загрозою Брюсселя загальмувати євроінтеграцію через триваючі контакти й співпрацю Сербії з сербськими громадами Боснії і Косова.