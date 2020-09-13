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Міноборони РФ повідомило про проведення у Білорусі військових навчань

Неділя, 13 вересня 2020, 12:46

Спільні тактичні навчання російських та білоруських військових "Слов'янське братство" пройдуть з 14 по 25 вересня на полігоні "Брестський" у Білорусі.

Джерело: Інтерфакс з посиланням на Міноборони РФ

Деталі: навчання пройдуть на тлі політичної кризи у Білорусі. Міноборони РФ назвало навчання контртерористичними.

У російському військовому відомстві заявили, що рішення про проведення зазначених навчань було прийнято ще у жовтні 2019 року "відповідно до плану міжнародної діяльності на 2020 рік".

Міноборони РФ зазначає, що в навчаннях будуть задіяні близько 300 російських військовослужбовців і близько 70 одиниць бойової та спеціальної техніки. При цьому в ході маневрів десантники двох країн відпрацюють взаємодію і злагодженість при виконанні тактичних завдань.

Російські військові будуть доставлені на місце проведення маневрів залізничним транспортом.

Довідка: "Слов'янське братство" - спільні навчання ВДВ Росії, Сил спеціальних операцій Білорусі та Сил спеціального призначення Сербії. У 2019 році маневри проходили у Сербії.

Нагадаємо: На початку вересня Сербія відмовилася від спільних з Росією військових навчань у 2020 році.

Уряд Сербії 9 вересня оголосив про замороження на півроку всіх військових навчань з іншими країнами. Белград пояснив це рішення тиском Євросоюзу як у зв'язку з наміром провести спільні маневри з Росією і Білоруссю, так і загрозою Брюсселя загальмувати євроінтеграцію через триваючі контакти й співпрацю Сербії з сербськими громадами Боснії і Косова.

Теми: БілорусьРосія


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