Минобороны РФ сообщило о проведении в Беларуси военных учений

Совместные тактические учения российских и белорусских военных "Славянское братство" пройдут с 14 по 25 сентября на полигоне "Брестский" в Беларуси.

Источник: Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ

Детали: Учения пройдут на фоне политического кризиса в Беларуси.

В российском военном ведомстве заявили, что решение о проведении указанных учений было принято еще в октябре 2019 года "в соответствии с планом международной деятельности на 2020 год".

Минобороны РФ отмечает, что в учениях задействуют около 300 российских военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники. При этом в ходе маневров десантники двух стран отработают взаимодействие и слаженность при выполнении тактических задач.

Российские военные будут доставлены на место проведения маневров железнодорожным транспортом.