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Минобороны РФ сообщило о проведении в Беларуси военных учений

Воскресенье, 13 сентября 2020, 12:46
Минобороны РФ сообщило о проведении в Беларуси военных учений

Совместные тактические учения российских и белорусских военных "Славянское братство" пройдут с 14 по 25 сентября на полигоне "Брестский" в Беларуси.

Источник: Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ

Детали: Учения пройдут на фоне политического кризиса в Беларуси. Минобороны РФ назвало эти учения контртеррористическими.

В российском военном ведомстве заявили, что решение о проведении указанных учений было принято еще в октябре 2019 года "в соответствии с планом международной деятельности на 2020 год".

Минобороны РФ отмечает, что в учениях задействуют около 300 российских военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники. При этом в ходе маневров десантники двух стран отработают взаимодействие и слаженность при выполнении тактических задач.

Российские военные будут доставлены на место проведения маневров железнодорожным транспортом.

Справка: "Славянское братство" - совместные учения ВДВ России, Сил специальных операций Беларуси и Сил специального назначения Сербии. В 2019 году маневры проходили в Сербии.

Напомним: в начале сентября Сербия отказалась от совместных с Россией военных учений в 2020 году.

Правительство Сербии 9 сентября объявило о заморозке на полгода всех военных учений с другими странами. Белград объяснил это решение давлением Евросоюза как в связи с намерением провести совместные маневры с Россией и Белорусью, так и угрозой Брюсселя затормозить евроинтеграцию из-за продолжающихся контактов и сотрудничества Сербии с сербскими общинами Боснии и Косова.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьРосcия
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