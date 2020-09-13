МВС Білорусі повідомило про понад 100 затриманих на протестах 12 вересня

У міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили про понад 100 затриманих на акціях протесту 12 вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода".

"Всього за порушення законодавства про масові заходи затримано 114 осіб, з них 99 - у Мінську. До розгляду у суді справ про адміністративні правопорушення у місця утримання поміщено 87 осіб", - повідомила прессекретар відомства Ольга Чемоданова.

При цьому в МВС заявляють, що у провладних мітингах нібито взяли участь понад 50 тисяч людей, а у 12 протестних акціях в різних містах Білорусі - близько 1700.

Водночас, ЗМІ повідомляли про тисячі людей на Жіночому марші лише у Мінську.

Як пише TUT.BY, у колоні поблизу цирку, за підрахунками кореспондента, було кілька тисяч людей. На відрізку між площею Якуба Коласа та Академією наук у колоні було близько 10 тисяч людей.