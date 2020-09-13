МВД Беларуси сообщило о более 100 задержанных на протестах 12 сентября

В министерстве внутренних дел Беларуси заявили о более 100 задержанных на акциях протеста 12 сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода".

"Всего а нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 114 граждан (из них в г. Минске - 99). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 87 человек.", - сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

При этом в МВД заявляют, что в провластных митингах якобы приняли участие более 50 000 человек, а в 12 протестных акциях в разных городах Беларуси - около 1700.

В то же время, СМИ сообщали о тысячах людей на Женском марше только в Минске.

Как пишет TUT.BY, в колонне возле цирка, по подсчетам корреспондента, было несколько тысяч человек. На отрезке между площадью Якуба Коласа и Академией наук в колонне было около 10 000 человек.