Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

AstraZeneca відновлює клінічні випробування вакцини від коронавірусу

Неділя, 13 вересня 2020, 14:20

Університет Оксфорду та компанія AstraZeneca відновлюють міжнародні клінічні випробування вакцини від коронавірусу, призупинені тиждень тому, після дозволу регулятора.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Financial Times

AstraZeneca отримала дозвіл відновити клінічні випробування потенційної вакцини від коронавірусу після того, як призупинила їх у зв’язку з хворобою одного з волонтерів-учасників у Британії. Симптоми потенційно могли бути викликані побічним ефектом від вакцини. 

Перегляд обставин комітетом з безпеки та національним регулятором засвідчив, що дослідження безпечно продовжувати далі. 

10 вересня один з топ-посадовців компанії Паскаль Соріо казав, що вакцина може бути готовою "до кінця цього - початку наступного року", якщо перерва у дослідженнях не затягнеться. 

На цей час потенційну вакцину AZD1222 випробували на собі вже 18,000 волонтерів у Британії, США, ПАР та Бразилії. 

До фінальної стадії досліджень Оксфорд та AstraZeneca хочуть залучити до 50 тисяч волонтерів та додати до країн-учасниць Японію та Росію. 

AstraZeneca стала однією з перших компаній, які заявили про успіх масштабних випробувань вакцини від COVID-19. 

30 мільйонів доз майбутньої вакцини від компанії вже законтрактувала Британія, а Єврокомісія - 300 мільйонів доз

Теми: коронавірусмедицина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Розробники "Вконтакте" завили, що обійшли блокування в Україні

Міноборони РФ повідомило про проведення у Білорусі військових навчань

відеоПротести у Білорусі: футболісти засудили насильницькі дії влади

відеоПрикордонники взяли під посилену охорону кордон з Білоруссю

Лікарі розповіли про стан Балуха

таблицяКоронавірус: в Україні 2476 нових заражень та 30 смертей

Усі новини...
коронавірус
Франція вперше перетнула поріг у 10 тисяч заражень Covid-19 за добу
Коронавірус: в Україні 2476 нових заражень та 30 смертей
Пандемія: третину нових випадків виявили в Індії
Останні новини
15:15
ЗМІ представило 6 способів, якими Німеччина може "вбити" газопровід Nord Stream 2
15:08
відео, фотоУ центрі Мінська – військова техніка, силовики розганяють і затримують людей
14:20
AstraZeneca відновлює клінічні випробування вакцини від коронавірусу
14:17
Верховний представник ЄС із закордонних справ: заморозка "Північний потік - 2" в руках Німеччини, а не Євросоюзу
13:54
Розробники "Вконтакте" завили, що обійшли блокування в Україні
13:15
МВС Білорусі повідомило про понад 100 затриманих на протестах 12 вересня
12:52
Туреччина скоро може оголосити про відкриття нових родовищ вуглеводнів
12:46
Міноборони РФ повідомило про проведення у Білорусі військових навчань
12:29
Франція вперше перетнула поріг у 10 тисяч заражень Covid-19 за добу
12:17
відеоПротести у Білорусі: футболісти засудили насильницькі дії влади
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!