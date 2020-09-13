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AstraZeneca відновлює клінічні випробування вакцини від коронавірусу

Неділя, 13 вересня 2020, 14:20
AstraZeneca відновлює клінічні випробування вакцини від коронавірусу

Університет Оксфорду та компанія AstraZeneca відновлюють міжнародні клінічні випробування вакцини від коронавірусу, призупинені тиждень тому, після дозволу регулятора.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Financial Times

AstraZeneca отримала дозвіл відновити клінічні випробування потенційної вакцини від коронавірусу після того, як призупинила їх у зв’язку з хворобою одного з волонтерів-учасників у Британії. Симптоми потенційно могли бути викликані побічним ефектом від вакцини. 

Перегляд обставин комітетом з безпеки та національним регулятором засвідчив, що дослідження безпечно продовжувати далі. 

10 вересня один з топ-посадовців компанії Паскаль Соріо казав, що вакцина може бути готовою "до кінця цього - початку наступного року", якщо перерва у дослідженнях не затягнеться. 

На цей час потенційну вакцину AZD1222 випробували на собі вже 18,000 волонтерів у Британії, США, ПАР та Бразилії. 

До фінальної стадії досліджень Оксфорд та AstraZeneca хочуть залучити до 50 тисяч волонтерів та додати до країн-учасниць Японію та Росію. 

AstraZeneca стала однією з перших компаній, які заявили про успіх масштабних випробувань вакцини від COVID-19. 

30 мільйонів доз майбутньої вакцини від компанії вже законтрактувала Британія, а Єврокомісія - 300 мільйонів доз

Теми: коронавірусмедицина
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