Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

AstraZeneca возобновляет клинические испытания вакцины от коронавируса

Воскресенье, 13 сентября 2020, 14:20
AstraZeneca возобновляет клинические испытания вакцины от коронавируса

Университет Оксфорда и компания AstraZeneca восстанавливают международные клинические испытания вакцины от коронавируса, приостановлены неделю назад, после разрешения регулятора.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Financial Times.

AstraZeneca получила разрешение возобновить клинические испытания потенциальной вакцины от коронавируса после того, как приостановила их в связи с болезнью одного из волонтеров-участников в Британии. Симптомы потенциально могли быть вызваны побочным эффектом от вакцины.

Изучение обстоятельств комитетом по безопасности и национальным регулятором показало, что исследования безопасно продолжать дальше.

10 сентября один из топ-чиновников компании Паскаль Сорио говорил, что вакцина может быть готова "к концу этого - началу следующего года", если перерыв в исследованиях не затянется.

В настоящее время потенциальную вакцину AZD1222 испытали на себе уже 18 000 волонтеров в Великобритании, США, ЮАР и Бразилии.

К финальной стадии исследований Оксфорд и AstraZeneca хотят привлечь до 50 000 волонтеров и добавить в страны-участницы Японию и Россию.

AstraZeneca стала одной из первых компаний, которые заявили об успехе масштабных испытаний вакцины от COVID-19.

30 миллионов доз будущей вакцины от компании уже законтрактовала Великобритания, а Еврокомиссия - 300 миллионов доз.

Темы: коронавирусмедицина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
Все новости...
Реклама: