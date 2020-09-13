У центрі Мінська – військова техніка, силовики розганяють і затримують людей
У Мінську на проспекті Незалежності вранці 13 вересня була помічена військова техніка, а також автозаки і машини з колючим дротом. Ближче до обіду в різних районах міста почалися затримання учасників акцій протесту.
Деталі: у різних містах Білорусі в неділю тривають масові антиурядові акції. До столиці вранці 13 вересня влада стягнула військову техніку.
У Мінську о 14:00 почався багатолюдний Марш Героїв. Колони по кілька тисяч людей рухаються вулицями білоруської столиці в напрямку центру.
Силовики намагаються перекрити шлях мітингувальникам, щоб вони не пройшли у центр міста. Між учасниками протестів і ОМОНом почалися сутички.
Видання TUT.BY у телеграмі опублікувало фото нападу на учасників Маршу Героїв невідомих у масках та цивільному одязі.
Дослівно: "Десятки невідомих в балаклавах і людей в захисній екіпіровці й шоломах оточили мінімум кілька десятків людей. Почалися затримання. Чоловіків ведуть у мікроавтобуси без номерів із заламаними за спиною руками".
Передісторія:
- З 9 серпня у Білорусі тривають протести. Причиною їх стала "перемога" Олександра Лукашенка у виборах президента. Щоб проявити свою незгоду із результати голосування люди також почали страйки на робочих місцях.
- Водночас, силовики відрізняються особливою жорстокістю щодо протестувальників: використовують гумові кулі, водомети, сльозогінний газ, затримують журналістів, б’ють та знущаються як над учасниками акцій, так і над тими, хто ніяк до них не причетний.
- Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, згідно з якими Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Майже всіх членів ради затримали, видворили із країни або ж змусили виїхати із Білорусі.