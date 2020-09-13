У центрі Мінська – військова техніка, силовики розганяють і затримують людей

У Мінську на проспекті Незалежності вранці 13 вересня була помічена військова техніка, а також автозаки і машини з колючим дротом. Ближче до обіду в різних районах міста почалися затримання учасників акцій протесту.

Джерело: TUT.BY, Хартія 97

Деталі: у різних містах Білорусі в неділю тривають масові антиурядові акції. До столиці вранці 13 вересня влада стягнула військову техніку.

У Мінську о 14:00 почався багатолюдний Марш Героїв. Колони по кілька тисяч людей рухаються вулицями білоруської столиці в напрямку центру.

Силовики намагаються перекрити шлях мітингувальникам, щоб вони не пройшли у центр міста. Між учасниками протестів і ОМОНом почалися сутички.

Видання TUT.BY у телеграмі опублікувало фото нападу на учасників Маршу Героїв невідомих у масках та цивільному одязі.

Дослівно: "Десятки невідомих в балаклавах і людей в захисній екіпіровці й шоломах оточили мінімум кілька десятків людей. Почалися затримання. Чоловіків ведуть у мікроавтобуси без номерів із заламаними за спиною руками".

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