В центре Минска – военная техника, силовики разгоняют и задерживают людей

В Минске на проспекте Независимости утром 13 сентября была замечена военная техника, а также автозаки и машины с колючей проволокой. Ближе к обеду в разных районах города начались задержания участников акций протеста.

Источник: TUT.BY, Хартия 97

Детали: В разных городах Беларуси в воскресенье продолжаются массовые антиправительственные акции.

В столицу утром 13 сентября власти стянули военную технику.

В Минске в 14:00 начался многолюдный Марш Героев. Колонны по несколько тысяч человек движутся по улицам белорусской столицы в направлении центра.

Силовики пытаются преграждать путь митингующим, чтобы они не прошли в центр города. Между участниками протестов и ОМОНом начались стычки.

Издание TUT.BY в Телеграме опубликовало фото нападения на участников Марша Героев неизвестных в масках и гражданской одежде.

Дословно: "Десятки неизвестных в балаклавах и людей в защитной экипировке и шлемах окружили минимум несколько десятков человек. Начались задержания. Как сообщает корреспондент TUT.BY, мужчин ведут в микроавтобусы без номеров с заломанными за спиной руками".

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