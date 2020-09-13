В центре Минска – военная техника, силовики разгоняют и задерживают людей
В Минске на проспекте Независимости утром 13 сентября была замечена военная техника, а также автозаки и машины с колючей проволокой. Ближе к обеду в разных районах города начались задержания участников акций протеста.
Детали: В разных городах Беларуси в воскресенье продолжаются массовые антиправительственные акции.
В столицу утром 13 сентября власти стянули военную технику.
В Минске в 14:00 начался многолюдный Марш Героев. Колонны по несколько тысяч человек движутся по улицам белорусской столицы в направлении центра.
Силовики пытаются преграждать путь митингующим, чтобы они не прошли в центр города. Между участниками протестов и ОМОНом начались стычки.
Издание TUT.BY в Телеграме опубликовало фото нападения на участников Марша Героев неизвестных в масках и гражданской одежде.
Дословно: "Десятки неизвестных в балаклавах и людей в защитной экипировке и шлемах окружили минимум несколько десятков человек. Начались задержания. Как сообщает корреспондент TUT.BY, мужчин ведут в микроавтобусы без номеров с заломанными за спиной руками".
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Предыстория:
- С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты. Причиной их стала "победа" Александра Лукашенко на выборах президента. Чтобы проявить свое несогласие с результаты голосования люди также начали забастовки на рабочих местах.
- В то же время силовики отличаются особой жестокостью по отношению к протестующим: используют резиновые пули, водометы, слезоточивый газ, задерживают журналистов, бьют и издеваются как над участниками акций, так и над теми, кто никак к ним не причастен.
- Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихановская – 10%.
- Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Почти всех членов совета задержали, выдворили из страны или заставили уехать из Беларуси.