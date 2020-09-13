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МЗС висловило протест через "вибори" у Криму й просить посилити санкції

Неділя, 13 вересня 2020, 15:41
МЗС висловило протест через вибори у Криму й просить посилити санкції
Радіо Свобода

МЗС України висловило протест у зв'язку з проведенням РФ 13 вересня місцевих "виборів" на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Джерело: МЗС України

Дослівно: "МЗС України висловлює рішучий протест та засуджує протиправну організацію і проведення Російською Федерацією 13 вересня 2020 року так званих "виборів" до незаконних органів, утворених російською окупаційною адміністрацією на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та м.Севастополь".

Деталі: У МЗС підкреслили, що так звані "вибори губернатора Севастополя" та "довибори депутатів" до так званих "державної ради Республіки Крим" та "сімферопольської місцевої ради" становлять грубе порушення Конституції та законодавства України, а також основоположних норм і принципів міжнародного права.

В міністерстві зазначили, що всі причетні до підготовки та проведення незаконного "голосування" в тимчасово окупованому Криму нестимуть відповідальність згідно із законодавством України.

МЗС закликало іноземні держави та міжнародні організації засудити незаконні дії РФ та чітко заявити про невизнання результатів так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях Криму та Севастополя, а також посилити політико-дипломатичний тиск на РФ, у тому числі шляхом розширення санкцій.

Довідка: У Росії 13 вересня відбуваються довибори до Держдуми в чотирьох регіонах. Також у 18 "суб'єктах", до яких РФ зараховує і анексований Севастополь, обирають губернаторів. Також у ряді регіонів вибирають обласні та міські парламенти.

У Севастополі проходить третій день голосування. Містяни "обирають" голову міста, депутата російського парламенту міста у другому мажоритарному окрузі та депутатів Ленінської та Гагарінської муніципальних рад, проходять довибори двох депутатів Нахімовської ради.

Українська правда
Теми: МЗСКримРосіявибори
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