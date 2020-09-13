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МИД выразил протест из-за "выборов" в Крыму и просит усилить санкции

Воскресенье, 13 сентября 2020, 15:41
Радио Свобода

МИД Украины выразил протест в связи с проведением РФ 13 сентября местных "выборов" на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Источник: МИД Украины

Дословно: "МИД Украины выражает решительный протест и осуждает противоправную организацию и проведение Российской Федерацией 13 сентября 2020 года так называемых "выборов" в незаконные органы, образованные российской оккупационной администрацией на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и Севастополя".

Детали: В МИД подчеркнули, что так называемые "выборы губернатора Севастополя" и "довыборы депутатов" в так называемые "государственный совета Республики Крым" и "симферопольский местный совет" составляют грубое нарушение Конституции и законодательства Украины, а также основополагающих норм и принципов международного права.

В министерстве отметили, что все причастные к подготовке и проведению незаконного "голосования" во временно оккупированном Крыму будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины.

МИД призвал иностранные государства и международные организации осудить незаконные действия РФ и четко заявить о непризнании результатов так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Крыма и Севастополя, а также усилить политико-дипломатическое давление на РФ, в том числе путем расширения санкций.

Справка: В России 13 сентября проходят довыборы в Госдуму в четырех регионах. Также в 18 "субъектах", к которым РФ относит и аннексированный Севастополь, выбирают губернаторов. Также в ряде регионов выбирают областные и городские парламенты.

В Севастополе проходит третий день голосования. Горожане "выбирают" главу города, депутата российского парламента города во втором мажоритарном округе и депутатов Ленинского и Гагаринского муниципальных советов, проходят довыборы двух депутатов Нахимовского совета.

Украинская правда
Темы: МИДКрымРосcиявиборы


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