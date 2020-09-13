НАБУ викрило на хабарі помічника нардепа Юрченка зі "Слуги народу" – джерела

Днями НАБУ викрило на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка з фракції "Слуга народу", проте він не затриманий.

Джерело: співрозмовники УП у правоохоронних органах, колишній "слуга народу" Гео Лерос у Facebook

Деталі: Вранці 13 вересня Лерос опублікував у Facebook пост про те, що два дні тому НАБУ нібито затримало помічника парламентаря Олександра Юрченка через хабар.

За даними Української правди, помічнику нардепа оголосили підозру, проте наразі він не затриманий.

Джерела також вказують, що викриття на хабарі вказаної особи стало результатом спецоперації НАБУ, в межах якої відстежували дії кількох членів комітету. Варто зауважити, що Юрченко є головою підкомітету ВР з питань поводження з побутовими відходами Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Пряма мова Лероса: "(Помічник депутата) взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались нардепу Юрченку за законопроект пов’язаний з побутовими відходами. НАБУ "вело" нардепа не один місяць, назбирало достатньо доказів, але Венедіктова (генпрокурорка - УП) не здає свого нардепа та блокує по ньому санкцію.

Зеленському стало відомо про це в той же день, але в його команді хабарників ловити не можна, тому він зараз робить все можливе, щоб "порішати" цю справу і, як завжди, в його офісі працює "режим тиші" щодо корупції".

Реакція Офісу генпрокурора: УП звернулась по коментар до ОГП, там надали таку відповідь: "Інформація провокаційного характеру, Офіс Генерального прокурора не отримував матеріал. Повідомлення про підозру народним депутатам України готує Генеральний прокурор, а не НАБУ".