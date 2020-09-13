НАБУ разоблачило на взятке помощника нардепа Юрченко из "Слуги народа" – источники
На днях НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа", однако он не задержан.
Источник: собеседники УП
Детали: Утром 13 сентября бывший нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал в Facebook пост о том, что два дня назад НАБУ якобы задержало помощника парламентария Александра Юрченко из-за взятки.
По данным Украинской правды, помощнику нардепа объявили о подозрении, однако пока он не задержан.
Источники также указывают, что разоблачение на взятке указанного лица стало результатом спецоперации НАБУ, в рамках которой отслеживали действия нескольких членов комитета. Стоит отметить, что Юрченко является главой подкомитета ВР по вопросам обращения с бытовыми отходами комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
Прямая речь Лероса: "(Помощник депутата) взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами. НАБУ "вело" нардепа не один месяц, собрало достаточно доказательств, но Венедиктова (генпрокур - УП) не сдает своего нардепа и блокирует по нему санкцию.
Зеленскому стало известно об этом в тот же день, но в его команде взяточников ловить нельзя, поэтому он сейчас делает все возможное, чтобы "порешать" это дело и, как всегда, в его офисе работает "режим тишины" по коррупции".
Реакция Офиса генпрокурора: УП обратилась за комментарием к пресс-секретарю Ирины Венедиктовой, в ОГП ответили так: "Информация провокационного характера, Офис генерального прокурора не получал материал. Сообщение о подозрении народным депутатам Украины готовит генеральный прокурор, а не НАБУ".