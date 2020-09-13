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У Мінську затримано близько 250 осіб – МВС

Неділя, 13 вересня 2020, 16:01
TUT.BY

У МВС Білорусі заявили, що в ході акції протесту в неділю в Мінську затримано близько 250 осіб.

Джерело: прессекретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова в Telegram, TUT.BY, білоруська служба Радіо Свобода, Інтерфакс

 

Дослівно Чемоданова: "У різних районах столиці затримано близько 250 осіб. Всі вони використовували прапори і іншу символіку, незареєстровані в установленому порядку, і плакати різного змісту, в тому числі образливого".

Деталі: Як повідомили в МВС, станом на 15:00 у Білорусі зафіксовано 17 осередків протестної спрямованості.

Там запевняють, що загальна кількість учасників не перевищує трьох тисяч чоловік.

Разом з тим, за даними TUT.BY і білоруської служби Радіо Свобода, в акції протесту тільки в Мінську в неділю беруть участь десятки тисяч людей.

 

Інтерфакс пише про 100 тисяч учасників.

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Передісторія:

  • З 9 серпня у Білорусі тривають протести. Причиною їх стала "перемога" Олександра Лукашенка у виборах президента. Щоб проявити свою незгоду із результати голосування люди також почали страйки на робочих місцях. 
  • Водночас, силовики відрізняються особливою жорстокістю щодо протестувальників: використовують гумові кулі, водомети, сльозогінний газ, затримують журналістів, б’ють та знущаються як над учасниками акцій, так і над тими, хто ніяк до них не причетний. 
  • Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, згідно з якими Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%. 
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Майже всіх членів ради затримали, видворили із країни або ж змусили виїхати із Білорусі.

Теми: Білорусьакції


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