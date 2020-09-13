У Мінську затримано близько 250 осіб – МВС

У МВС Білорусі заявили, що в ході акції протесту в неділю в Мінську затримано близько 250 осіб.

Джерело: прессекретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова в Telegram, TUT.BY, білоруська служба Радіо Свобода, Інтерфакс

Дослівно Чемоданова: "У різних районах столиці затримано близько 250 осіб. Всі вони використовували прапори і іншу символіку, незареєстровані в установленому порядку, і плакати різного змісту, в тому числі образливого".

Деталі: Як повідомили в МВС, станом на 15:00 у Білорусі зафіксовано 17 осередків протестної спрямованості.

Там запевняють, що загальна кількість учасників не перевищує трьох тисяч чоловік.

Разом з тим, за даними TUT.BY і білоруської служби Радіо Свобода, в акції протесту тільки в Мінську в неділю беруть участь десятки тисяч людей.

Інтерфакс пише про 100 тисяч учасників.

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