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В Минске задержаны около 250 человек – МВД

Воскресенье, 13 сентября 2020, 16:01
В Минске задержаны около 250 человек – МВД
TUT.BY

В МВД Беларуси заявили, что в ходе акции протеста в воскресенье в Минске задержаны около 250 человек.

Источник: пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram, TUT.BY, белорусская служба Радио Свобода, Интерфакс

 

Дословно Чемоданова: "В различных районах столицы задержаны около 250 человек. Все они использовали флаги и иную символику, незарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного".

Детали: Как сообщили в МВД, по состоянию на 15:00 в Беларуси зафиксировано 17 очагов протестной направленности.

Там уверяют, что общее количество участников не превышает трех тысяч человек.

В то же время, по данным TUT.BY и белорусской службы Радио Свобода, в акции протеста только в Минске в воскресенье участвуют десятки тысяч человек.

 

Интерфакс пишет о 100 тысячах участников.

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Предыстория:

  • С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты. Причиной их стала "победа" Александра Лукашенко на выборах президента. Чтобы проявить свое несогласие с результаты голосования люди также начали забастовки на рабочих местах.
  • В то же время силовики отличаются особой жестокостью по отношению к протестующим: используют резиновые пули, водометы, слезоточивый газ, задерживают журналистов, бьют и издеваются как над участниками акций, так и над теми, кто никак к ним не причастен.
  • Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихановская – 10%.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Почти всех членов совета задержали, выдворили из страны или заставили уехать из Беларуси.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусьакции
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