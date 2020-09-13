В Минске задержаны около 250 человек – МВД
В МВД Беларуси заявили, что в ходе акции протеста в воскресенье в Минске задержаны около 250 человек.
Источник: пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram, TUT.BY, белорусская служба Радио Свобода, Интерфакс
Дословно Чемоданова: "В различных районах столицы задержаны около 250 человек. Все они использовали флаги и иную символику, незарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного".
Детали: Как сообщили в МВД, по состоянию на 15:00 в Беларуси зафиксировано 17 очагов протестной направленности.
Там уверяют, что общее количество участников не превышает трех тысяч человек.
В то же время, по данным TUT.BY и белорусской службы Радио Свобода, в акции протеста только в Минске в воскресенье участвуют десятки тысяч человек.
Интерфакс пишет о 100 тысячах участников.
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Предыстория:
- С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты. Причиной их стала "победа" Александра Лукашенко на выборах президента. Чтобы проявить свое несогласие с результаты голосования люди также начали забастовки на рабочих местах.
- В то же время силовики отличаются особой жестокостью по отношению к протестующим: используют резиновые пули, водометы, слезоточивый газ, задерживают журналистов, бьют и издеваются как над участниками акций, так и над теми, кто никак к ним не причастен.
- Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихановская – 10%.
- Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Почти всех членов совета задержали, выдворили из страны или заставили уехать из Беларуси.