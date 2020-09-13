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В Минске задержаны около 250 человек – МВД

Воскресенье, 13 сентября 2020, 16:01

В МВД Беларуси заявили, что в ходе акции протеста в воскресенье в Минске задержаны около 250 человек.

Источник: пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram, TUT.BY, белорусская служба Радио Свобода, Интерфакс

Дословно Чемоданова: "В различных районах столицы задержаны около 250 человек. Все они использовали флаги и иную символику, незарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного".

Детали: Как сообщили в МВД, по состоянию на 15:00 в Беларуси зафиксировано 17 очагов протестной направленности.

Там уверяют, что общее количество участников не превышает трех тысяч человек.

В то же время, по данным TUT.BY и белорусской службы Радио Свобода, в акции протеста только в Минске в воскресенье участвуют десятки тысяч человек.

Интерфакс пишет о 100 тысячах участников.



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