У Франції мери 11 міст пропонують тимчасовий мораторій на технологію 5G

У Франції 68 представників місцевої влади, серед яких мери 11 великих міст, вимагають від уряду запровадити мораторій на технологію зв’язку 5G, доки не відбудуться "децентралізовані демократичні дебати" щодо її подальшого застосування.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Journal du Dimanche.

Cеред підписантів звернення - мери таких великих міст як Страсбург, Бордо, Ліон та Марсель.

У зверненні зазначають, що уряд визначив провадження технології 5G як стратегічну мету для Франції, зокрема, у вересні планується розподіл частот для операторів, проте це рішення "не пройшло належної публічної консультації", а "реальна корисність 5G далеко не настільки очевидна, як це вдають оператори мобільного зв’язку та уряд".

Далі наводять застереження екологічного характеру, зокрема, що технологія призведе до значно більшого споживання даних, відтак і електроенергії, що це призведе до швидшого вичерпування невідновлюваних природних ресурсів та забруднення довкілля внаслідок видобутку металів, необхідних для виробництва новітніх пристроїв та обладнання, які підтримують 5G.

Також зазначають, що поки недостатньо доказів щодо впливу технології на довкілля та здоров’я людей.

Крім того, додають далі, впровадження 5G у час, коли ще не вся територія поза великими містами має належне покриття менш передовими видами зв’язку, посилить цифрову нерівність залежно від місця проживання людей.

"Вибір щодо встановлення чи не встановлення 5G мають робити ні оператори, ні експерти, але усі громадяни, аби вирішити це у прозорий та демократичний спосіб.

Ми, мери та обрані представники влади, пропонуємо застосувати мораторій на розгортання технології 5G щонайменш до літа 2021 року. Протягом цього року ми просимо організувати децентралізовані демократичні дебати щодо 5G та інших питань цифрових технологій… Ми просимо надати пріоритет зменшенню цифрової нерівності шляхом розгортання мережі у сільській місцевості та фіналізації впровадження технології 4G", - заявляють підписанти.