Во Франции мэры 11 городов предлагают временный мораторий на технологию 5G
Во Франции 68 представителей местных властей, среди которых мэры 11 крупных городов, требуют от правительства ввести мораторий на технологию связи 5G, пока не состоятся "децентрализованные демократические дебаты" о ее дальнейшем применении.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Journal du Dimanche.
Cеред подписантов обращения - мэры таких крупных городов как Страсбург, Бордо, Лион и Марсель.
В обращении отмечают, что правительство определило внедрение технологии 5G как стратегическую цель для Франции, в частности, в сентябре планируется распределение частот для операторов, однако это решение "не прошло надлежащей публичной консультации", а "реальная полезность 5G далеко не столь очевидна, как это подают операторы мобильной связи и правительство".
Далее приводят предостережения экологического характера, в частности, что технология приведет к значительно большему потреблению данных, следственно и электроэнергии, что это приведет к более быстрому истощение невозобновляемых природных ресурсов и загрязнению окружающей среды в результате добычи металлов, необходимых для производства новейших устройств и оборудования, которые поддерживают 5G.
Также отмечают, что пока недостаточно доказательств влияния технологии на окружающую среду и здоровье людей.
Кроме того, добавляют дальше, внедрение 5G. когда еще не вся территория вне крупных городов имеет надлежащее покрытие менее передовыми видами связи, усилит цифровое неравенство в зависимости от места проживания людей.
"Выбор по поводу внедрения или невнедрения 5G должны делать не операторы, не эксперты, но все граждане, чтобы решить этот прозрачным и демократическим способом.
Мы, мэры и избранные представители власти, предлагаем применить мораторий на разворачивание технологии 5G минимум до лета 2021 года. В течение этого года мы просим организовать децентрализованные демократические дебаты по 5G и другим вопросам цифровых технологий... Мы просим предоставить приоритет уменьшению цифрового неравенства путем развертывания сети в сельской местности и финализации внедрения технологии 4G", - заявляют подписанты.