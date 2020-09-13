На Майдані у Києві підтримали протестувальників Білорусі

На Майдані Незалежності в Києві відбувся захід на підтримку протестувальників у Білорусі.

Джерело: Радіо Свобода

Радіо Свобода

Деталі: На акцію солідарності зібралися близько 100 людей.

Учасники акції тримали прапори та плакати, скандували "Живє Бєларусь", "Йди" і "Лукашенка – в автозак", а також співали пісні гурту "Ляпіс Трубецкой".

Учасники розгорнули великий стяг біло-червоно-білого кольору, який у Білорусі використовують учасники протестів, і пройшли маршем центральними вулицями Києва до посольства Білорусі.

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