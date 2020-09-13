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На Майдані у Києві підтримали протестувальників Білорусі

Неділя, 13 вересня 2020, 19:01
Радіо Свобода

На Майдані Незалежності в Києві відбувся захід на підтримку протестувальників у Білорусі.

Джерело: Радіо Свобода

 
Радіо Свобода

Деталі: На акцію солідарності зібралися близько 100 людей.

Учасники акції тримали прапори та плакати, скандували "Живє Бєларусь", "Йди" і "Лукашенка – в автозак", а також співали пісні гурту "Ляпіс Трубецкой".

Учасники розгорнули великий стяг біло-червоно-білого кольору, який у Білорусі використовують учасники протестів, і пройшли маршем центральними вулицями Києва до посольства Білорусі.

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Передісторія:

  • З 9 серпня у Білорусі тривають протести. Причиною їх стала "перемога" Олександра Лукашенка у виборах президента. Щоб проявити свою незгоду із результати голосування люди також почали страйки на робочих місцях. 
  • Водночас, силовики відрізняються особливою жорстокістю щодо протестувальників: використовують гумові кулі, водомети, сльозогінний газ, затримують журналістів, б’ють та знущаються як над учасниками акцій, так і над тими, хто ніяк до них не причетний. 
  • Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, згідно з якими Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%. 
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Майже всіх членів ради затримали, видворили із країни або ж змусили виїхати із Білорусі.

Теми: КиївакціїБілорусь


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