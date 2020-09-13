На Майдане в Киеве поддержали протестующих Беларуси
Воскресенье, 13 сентября 2020, 19:01
На Майдане Независимости в Киеве состоялось мероприятие в поддержку протестующих в Беларуси.
Источник: Радио Свобода
Детали: На акцию солидарности собрались около 100 человек.
Участники акции держали флаги и плакаты, скандировали "Живе Беларусь", "Уходи" и "Лукашенко – в автозак", а также пели песни группы "Ляпис Трубецкой".
Участники развернули большой флаг бело-красно-белого цвета, который в Беларуси используют участники протестов, и прошли маршем по центральным улицам Киева к посольству Беларуси.
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Предыстория:
- С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты. Причиной их стала "победа" Александра Лукашенко на выборах президента. Чтобы проявить свое несогласие с результаты голосования люди также начали забастовки на рабочих местах.
- В то же время силовики отличаются особой жестокостью по отношению к протестующим: используют резиновые пули, водометы, слезоточивый газ, задерживают журналистов, бьют и издеваются как над участниками акций, так и над теми, кто никак к ним не причастен.
- Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихановская – 10%.
- Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Почти всех членов совета задержали, выдворили из страны или заставили уехать из Беларуси.