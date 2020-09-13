На Майдане в Киеве поддержали протестующих Беларуси

На Майдане Независимости в Киеве состоялось мероприятие в поддержку протестующих в Беларуси.

Источник: Радио Свобода

Радио Свобода

Детали: На акцию солидарности собрались около 100 человек.

Участники акции держали флаги и плакаты, скандировали "Живе Беларусь", "Уходи" и "Лукашенко – в автозак", а также пели песни группы "Ляпис Трубецкой".

Участники развернули большой флаг бело-красно-белого цвета, который в Беларуси используют участники протестов, и прошли маршем по центральным улицам Киева к посольству Беларуси.

Читайте также: Единство, символы и Россия. Экс-работник аппарата Лукашенко, бизнесмен и поэт – о главном за месяц белорусских протестов

Предыстория: