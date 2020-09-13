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Синоптик розповіла, коли чекати похолодання і заморозків

Неділя, 13 вересня 2020, 20:47

Наступних вихідних в Україні очікується похолодання і ймовірні перші заморозки.

Джерело: синоптик Наталка Діденко в Facebook

Дослівно Діденко: "Похолодання розпочнеться в п'ятницю, 18-го вересня, і температура повітря вдень знизиться до +12+17 градусів.

А ось у нічні години в кінці тижня в Україні вже навіть ймовірні перші заморозки, окрім південної частини".

Деталі: Водночас синоптик зазначила, що попереду ще цілий тиждень чудової сонячної теплої погоди.

 

У понеділок погоду в Україні визначатиме антициклон на ім'я Leiki, по всій Україні буде сухо та сонячно.

 
 

Температура повітря +23+27 градусів, на Закарпатті та в південній частині місцями +28+30 градусів.

 

У столиці 14-го вересня буде сонячно та +25 градусів.

 

Так триватиме кілька днів, проте вже у четвер ввечері, за попередніми прогнозами, пройде холодний атмосферний фронт із дощем, і в п'ятницю у Київ зайде холодне повітря, яке суттєво знизить температуру повітря.

Українська правда
Теми: погода


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