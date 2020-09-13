Синоптик рассказала, когда ждать похолодания и заморозков

На следующих выходных в Украине ожидается похолодание и вероятны первые заморозки.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Дословно Диденко: "Похолодание начнется в пятницу, 18 сентября, и температура воздуха днем ​​снизится до +12 +17 градусов.

А вот в ночные часы в конце недели в Украине уже даже вероятны первые заморозки, кроме южной части".

Детали: В то же время синоптик отметила, что впереди еще целая неделя замечательной солнечной теплой погоды.

В понедельник погоду в Украине будет определять антициклон по имени Leiki, по всей Украине будет сухо и солнечно.

Температура воздуха +23 +27 градусов, на Закарпатье и в южной части местами +28 +30 градусов.

В столице 14-го сентября будет солнечно и +25 градусов.

Так будет продолжаться несколько дней, однако уже в четверг вечером, по предварительным прогнозам, пройдет холодный атмосферный фронт с дождем, и в пятницу в Киев зайдет холодный воздух, который существенно снизит температуру воздуха.