Від коронавірусу помер головний педіатр Львова

У неділю після тривалого лікування від коронавірусу помер головний спеціаліст управління охорони здоров'я Львівської міської ради, педіатр Богдан Остальський.

Джерело: Львівська міська рада, мер Львова Андрій Садовий у Facebook

Дослівно Львівська міськрада: "Стало відомо, що сьогодні, після тривалого лікування від коронавірусу, помер Богдан Романович Остальський, головний спеціаліст управління охорони здоров'я ЛМР".

Дослівно Садовий: "Відійшов у вічність головний педіатр Львова Богдан Остальський. Лікар, якого ми назавжди запам'ятаємо, як великого професіонала і хорошого друга для наших дітей. Нам дуже пощастило жити і працювати разом з Вами, Богдане Романовичу. Вічна пам'ять!".

Деталі: Богдан Остальський, 1960 року народження, був лікарем-педіатром, тривалий час працював головним спеціалістом відділу координації роботи закладів охорони здоров'я управління охорони здоров'я Львівської міської ради.