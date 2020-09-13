От коронавируса умер главный педиатр Львова

В воскресенье после длительного лечения от коронавируса умер главный специалист управления здравоохранения Львовского городского совета, педиатр Богдан Остальский.

Источник: Львовский городской совет, мэр Львова Андрей Садовый в Facebook

Дословно Львовский горсовет: "Стало известно, что сегодня, после длительного лечения от коронавируса, умер Богдан Романович Остальский, главный специалист управления здравоохранения Львовского горсовета".

Дословно Садовый: "Отошел в вечность главный педиатр Львова Богдан Остальский. Врач, которого мы навсегда запомним, как большого профессионала и хорошего друга для наших детей. Нам очень повезло жить и работать вместе с Вами, Богдан Романович. Вечная память!".

Детали: Богдан Остальский, 1960 года рождения, был врачом-педиатром, долгое время работал главным специалистом отдела координации работы учреждений здравоохранения управления здравоохранения Львовского городского совета.