Від дому на 500 метрів: Ізраїль вводить жорсткий карантин

Ізраїль через зростання захворюваності на COVID-19 вводить тритижневий національний локдаун, починаючи з п'ятниці, 18 вересня.

Джерело: прем'єрміністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у телезверненні в неділю, пише Reuters

Деталі: Під час карантину, який настане в сезон єврейських свят, ізраїльтяни повинні будуть залишатися в межах 500 метрів від своїх будинків, але можуть виїжджати на робочі місця.

Школи і торгові центри будуть зачинені, супермаркети й аптеки залишаться відчиненими.

Державний сектор працюватиме з меншою кількістю співробітників, а недержавні офіси і підприємства не повинні будуть зачинятися, якщо вони не приймають клієнтів.

Пряма мова Нетаньяху: "Я знаю, що ці заходи дорого обійдуться нам всім".

"Це не те свято, до якого ми звикли. І ми, звичайно ж, не зможемо відсвяткувати його в наших великих сім'ях".

Деталі: Нетаньяху, який зіткнувся зі зростаючою критикою в зв'язку з кризою через карантин, сказав, що доручив міністру фінансів розробити новий економічний пакет, щоб допомогти підприємствам, які постраждали від локдауну.

Довідка: За даними сайту Worldometers, в Ізраїлі з початку епідемії зафіксовано 153 759 випадків коронавірусу – майже стільки ж, як в Україні.

За минулу добу в країні виявили 1037 нових випадків, 5 хворих померли. Днем раніше виявили 4 158 нових випадків, 13 хворих померли.

Населення Ізраїлю – майже 9 мільйонів людей.

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