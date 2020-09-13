Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Від дому на 500 метрів: Ізраїль вводить жорсткий карантин

Неділя, 13 вересня 2020, 22:41

Ізраїль через зростання захворюваності на COVID-19 вводить тритижневий національний локдаун, починаючи з п'ятниці, 18 вересня.

Джерело: прем'єрміністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у телезверненні в неділю, пише Reuters

Деталі: Під час карантину, який настане під час сезону єврейських свят, ізраїльтяни повинні будуть залишатися в межах 500 метрів від своїх будинків, але можуть виїжджати на робочі місця.

Школи і торгові центри будуть закриті, супермаркети й аптеки залишаться відкритими.

Державний сектор працюватиме з меншою кількістю співробітників, а недержавні офіси і підприємства не повинні будуть закриватися, якщо вони не приймають клієнтів.

Пряма мова Нетаньяху: "Я знаю, що ці заходи дорого обійдуться нам всім".

"Це не те свято, до якого ми звикли. І ми, звичайно ж, не зможемо відсвяткувати його в наших великих сім'ях".

Деталі: Нетаньяху, який зіткнувся зі зростаючою критикою в зв'язку з кризою через карантин, сказав, що доручив міністру фінансів розробити новий економічний пакет, щоб допомогти підприємствам, які постраждали від локдауну.

Довідка: За даними сайту Worldometers, в Ізраїлі з початку епідемії зафіксовано 153 759 випадків коронавірусу – майже стільки ж, як в Україні.

За минулу добу в країні виявили 1037 нових випадків, 5 хворих померли.

Населення Ізраїлю – майже 9 мільйонів людей.

Українська правда
Теми: Ізраїлькарантинкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Від коронавірусу помер головний педіатр Львова

У Мінську затримано понад 400 осіб

Представництво президента в Криму відповіло РФ: водою має забезпечити окупант

НАБУ викрило на хабарі помічника нардепа Юрченка зі "Слуги народу" – джерела

відео, фотоУ центрі Мінська – військова техніка, силовики розганяють і затримують людей

Розробники "Вконтакте" заявили, що обійшли блокування в Україні

Усі новини...
Ізраїль
ЄС привітав намір встановлення дипломатичних відносин між Бахрейном та Ізраїлем
Україна не розглядає перенесення посольства в Ізраїлі до Єрусалима – Зеленський
Святкування Рош га-Шана: Ізраїль направить до України своїх поліцейських
Останні новини
22:41
Від дому на 500 метрів: Ізраїль вводить жорсткий карантин
22:05
Україна готується передати до Гааги нові докази злочинів РФ під Іловайськом
21:32
Від коронавірусу помер головний педіатр Львова
21:19
Новини економіки: "Північний потік - 2" та бюджет на 2021 рік
20:47
Синоптик розповіла, коли чекати похолодання і заморозків
20:09
У Мінську затримано понад 400 осіб
19:35
Петиція за створення ТСК щодо операції проти "вагнерівців" набрала голоси
19:01
На Майдані у Києві підтримали протестувальників Білорусі
18:52
Бойовики стріляли з гранатомета біля Пісків
18:27
У Франції мери 11 міст пропонують тимчасовий мораторій на технологію 5G
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!