От дома на 500 метров: Израиль вводит жесткий карантин

Израиль из-за роста заболеваемости COVID-19 вводит трехнедельный национальный локдаун, начиная с пятницы, 18 сентября.

Источник: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телеобращении в воскресенье, пишет Reuters

Детали: Во время карантина, который наступит в сезон еврейских праздников, израильтяне должны будут оставаться в пределах 500 метров от своих домов, но могут выезжать на рабочие места.

Школы и торговые центры будут закрыты, супермаркеты и аптеки останутся открытыми.

Государственный сектор будет работать с меньшим количеством сотрудников, а негосударственные офисы и предприятия не должны будут закрываться, если они не принимают клиентов.

Прямая речь Нетаньяху: "Я знаю, что эти меры дорого обойдутся нам всем".

"Это не тот праздник, к которому мы привыкли. И мы, конечно же, не сможем отпраздновать его в наших больших семьях".

Детали: Нетаньяху, который столкнулся с растущей критикой в ​​связи с кризисом из-за карантина, сказал, что поручил министру финансов разработать новый экономический пакет, чтобы помочь предприятиям, пострадавшим от локдауна.

Справка: По данным сайта Worldometers, в Израиле с начала эпидемии зафиксировано 153 759 случаев коронавируса – почти столько же, как в Украине.

За минувшие сутки в стране обнаружили 1037 новых случаев, 5 больных скончались. Днем ранее обнаружили 4158 новых случаев, 13 больных умерли.

Население Израиля – почти 9 миллионов человек.