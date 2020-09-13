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У Польщі заявили, що білоруська влада втратила легітимність

Неділя, 13 вересня 2020, 23:09
У Польщі заявили, що білоруська влада втратила легітимність

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що чинна білоруська влада втратила легітимність.

Джерело: Рау в ефірі Польського радіо

Пряма мова: "Ми не можемо вважати президента Олександра Лукашенка таким, який має легітимацію від демократичного суспільства. Це зовсім інший суб’єкт (політики – ред.). Тому наша політика адресована білоруському суспільству".

Деталі: Рау також висловив надію на заблокування будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Він зазначив, що Європейський Союз та США вимагають від Німеччини припинити цю інвестицію.

Пряма мова: "Аргументи, які представляють США, дуже раціональні. Адже якщо маємо платити Росії за газ, а вона потім ці фінансові ресурси буде використовувати на діяльність, спрямовану проти Заходу, то такі дії не мають раціонального підґрунтя".

Що передувало: Країни Європейського союзу узгодили внесення до санкційного списку 40 представників білоруського режиму, у списку немає Лукашенка.

31 серпня Литва, Латвія та Естонія стали першими у світі державами, які запровадили персональні санкції після суперечливих виборів та придушення мирних протестів у Білорусі. 

Балтійські держави внесли у санкційні списки 30 білоруських чиновників, включно з Лукашенком.

Парламент Литви ухвалив резолюцію із закликом підтримати білоруську опозицію і провести нові вибори президента країни.

Теми: ПольщаБілорусь
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