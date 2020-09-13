В Польше заявили, что белорусская власть потеряла легитимность

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что действующая белорусская власть потеряла легитимность.

Источник: Рау в эфире Польского радио

Прямая речь: "Мы не можем считать президента Александра Лукашенко таким, который имеет легитимацию от демократического общества. Это совсем другой субъект (политики - ред.). Поэтому наша политика адресована белорусскому обществу".

Детали: Рау также выразил надежду на блокировку строительства газопровода "Северный поток-2".

Он отметил, что Европейский Союз и США требуют от Германии прекратить эту инвестицию.

Прямая речь: "Аргументы, которые представляют США, очень рациональны. Ведь если мы должны платить России за газ, а она потом эти финансовые ресурсы будут использовать на деятельность, направленную против Запада, то такие действия не имеют рационального основания".

Что предшестововало: Страны Европейского союза согласовали внесение в санкционный список 40 представителей белорусского режима, в списке нет Лукашенко.

31 августа Литва, Латвия и Эстония стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после выборов и подавления мирных протестов в Беларуси.

Балтийские государства внесли в санкционные списки 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.

Парламент Литвы принял резолюцию с призывом поддержать белорусскую оппозицию и провести новые выборы президента страны.