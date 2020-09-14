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Джонсон звинувачує ЄС у намірах ввести продовольчу блокаду Великої Британії

Понеділок, 14 вересня 2020, 02:42
Джонсон звинувачує ЄС у намірах ввести продовольчу блокаду Великої Британії

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон стверджує, що Європейський Союз погрожує "зупинити постачання продуктів харчування з Великої Британії до Північної Ірландії", незважаючи на існування мит на імпорт з одного регіону до іншого. 

Джерело: DW із посиланням на колонку Джонсона в Daily Telegraph

Деталі: Очільник уряду впевнений, що таким чином може бути знищена економічна та територіальна цілісність країни. Водночас, на його думку, дії ЄС загрожують миру у Північній Ірландії. 

Джонсон вважає, що таким чином ЄС посилює "крайнє тлумачення" угоди про Північну Ірландію. 

У Євросоюзі вже відкинули звинувачення у спробах порушити цілісність Великої Британії. Там нагадали, що країна має відповідати ряду вимог для того, щоб ЄС дав дозвіл на імпорт продовольства.

Українська правда

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Теми: Велика БританіяЄС
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