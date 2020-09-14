Джонсон обвиняет ЕС в намерениях ввести продовольственную блокаду Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон утверждает, что Европейский Союз угрожает "остановить поставки продуктов питания из Великобритании в Северную Ирландию", несмотря на существование пошлин на импорт из одного региона в другой.

Источник: DW со ссылкой на колонку Джонсона в Daily Telegraph

Детали: Глава правительства уверен, что таким образом может быть уничтожена экономическая и территориальная целостность страны. В то же время, по его мнению, действия ЕС угрожают миру в Северной Ирландии.

Джонсон считает, что таким образом ЕС усиливает "крайнее толкование" соглашения о Северной Ирландии.

В Евросоюзе уже отвергли обвинения в попытках нарушить целостность Великобритании. Там напомнили, что страна должна соответствовать ряду требований для того, чтобы ЕС дал разрешение на импорт продовольствия.