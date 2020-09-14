Канада та ЄС хочуть боротись із COVID-19 за допомогою штучного інтелекту
Понеділок, 14 вересня 2020, 06:47
Канада та Європейський Союз співпрацюють у напрямку використання штучного інтелекту для подолання коронавірусу.
Джерело: спільна заява міністра закордонних справ Канади Франсуа-Філіпа Шампаня та Верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля
Дослівно: "Канада та ЄС співпрацюють на кількох багатосторонніх платформах, досліджуючи, як використати штучний інтелект та інші цифрові технології для допомоги міжнародній спільноті у реагуванні на та відновленні від COVID-19".
Деталі: Окрім штучного інтелекту, науковці також працюють у сфері квантових технологій та інших галузях. Партнерство здійснюється за допомогою форумів та цифрового діалогу.
Українська правда