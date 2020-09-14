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Канада та ЄС хочуть боротись із COVID-19 за допомогою штучного інтелекту

Понеділок, 14 вересня 2020, 06:47
Канада та ЄС хочуть боротись із COVID-19 за допомогою штучного інтелекту

Канада та Європейський Союз співпрацюють у напрямку використання штучного інтелекту для подолання коронавірусу.

Джерело: спільна заява міністра закордонних справ Канади Франсуа-Філіпа Шампаня та Верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля

Дослівно: "Канада та ЄС співпрацюють на кількох багатосторонніх платформах, досліджуючи,  як використати штучний інтелект та інші цифрові технології для допомоги міжнародній спільноті у реагуванні на та відновленні від COVID-19".

Деталі: Окрім штучного інтелекту, науковці також працюють у сфері квантових технологій та інших галузях. Партнерство здійснюється за допомогою форумів та цифрового діалогу.  

Українська правда
Теми: коронавірусЄСКанадатехнології
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