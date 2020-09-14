Канада и ЕС хотят бороться с COVID-19 с помощью искусственного интеллекта

Канада и Европейский Союз сотрудничают в направлении использования искусственного интеллекта для преодоления коронавируса.

Источник: совместное заявление министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампань и Верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля

Дословно: "Канада и ЕС сотрудничают на нескольких многосторонних платформах, исследуя, как использовать искусственный интеллект и другие цифровые технологии для помощи международному сообществу в реагировании на и восстановлении от COVID-19".

Детали: Кроме искусственного интеллекта, ученые также работают в сфере квантовых технологий и других отраслях. Партнерство осуществляется с помощью форумов и цифровой диалога.