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Українська легкоатлетка здобула "золото" на міжнародному турнірі у Берліні

Понеділок, 14 вересня 2020, 09:40
Фото з Facebook НОК

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук перемогла у міжнародному турнірі ISTAF у Берліні.

Джерело: Національний олімпійський комітет України у Facebook

Дослівно: "Вітаємо Марину Бех-Романчук з перемогою на міжнародному турнірі ISTAF у Берліні". 

 
фото з Facebook Федерації легкої атлетики України

Деталі: Українка здобула "золото" у стрибках в довжину, здолавши позначку у 6,87 м.

У НОК відзначили, що для Бех-Романчук це найкращий результат в сезоні. 

Марина Бех-Романчук – 25-річня українська легкоатлетка, яка спеціалізується у стрибках у довжину, призерка світових та континентальних першостей, чемпіонка Універсіади, учасниця Олімпійських ігор 2016 року, багаторазова чемпіонка України.

Українська правда
Теми: спорт


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